Там, сейчас есть лендинг, нам надо переделать его в ИМ.

Главная остается, добавляются внутренние страницы, которые отрисованы в фигме.

ИМ с доставкой через CDEK (уже привязан), оплатой через Точка банк (есть документация и касса подключена) и с системой лояльности через Collabza.

Над этим уже начинал работать другой исполнитель, но пропал и больше 2ух недель не выходит на связь.

Там страницы, вроде как в Zero блоках сделаны и выглядят нормально и с адаптацией вроде бы все норм. Нужно всё это дело доделать до полноценного ИМ.

Tilda макет: https://www.figma.com/design/tUGttbF3gidPSxKJbwNiai/UNCO?node-id=63-339&t=PWZvENRHSKDZzqSl-1

Вот страницы которые делал он:

https://unco-wear.ru/catalog

https://unco-wear.ru/product

https://unco-wear.ru/cartopen

https://unco-wear.ru/product_order

https://unco-wear.ru/restore_password

https://unco-wear.ru/done

https://unco-wear.ru/sign_up