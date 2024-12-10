Сайт

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки30 просмотров

Нужен человек, который уже работает с сайтами не первый год. Задача не простая, все подробно в прикрепленном файле

5 месяцев назад
guest_1733825498725
5 месяцев в сервисе
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