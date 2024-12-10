Требуется доработка текущего лендинга на Тильде до полноценного интернет-магазина. Необходимо добавить внутренние страницы, которые уже отрисованы в Figma. Магазин должен поддерживать доставку через CDEK и оплату через Точка банк с интеграцией системы лояльности Collabza. Проект был начат другим исполнителем, который не завершил работу.