Розробка двох веб проєкиів

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок308 просмотров

Привіт,
NexusVibe шукає талановитого веб-розробника для створення :
КОЛИ ПОДАЄТЕСЬ НА ЦЕЙ ПРОЄКТ ВКАЗУЙТЕ ЗРАЗУ ЦІНУ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ!

Проєкт 1: NexusVibe
Простий, але стильний сайт нашої компанії. Мета сайту — презентація інноваційних сервісів та публікація вакансій. Нам важливо, щоб дизайн був близьким до дизайну у Figma.
Завдання:
Створити вебсайт:
Головна сторінка за допомогою заданого дизайну.
Блоки: фокус на інноваційні сервіси, презентація команди та опис робочого процесу.
Консоль адміністратора:
Публікація вакансій у розділі "Вакансії".
Збереження заявок від кандидатів (заповнені форми видно в адмінці).
Побажання:
Дизайн близький до піксель-перфект.
Код зрозумілий для подальшого підтримання.
https://www.figma.com/design/bvoS0fzpAipbod5Xt77T3c/Nexusvibe?node-id=0-1&node-type=canvas&t=Zsn5GwWhZYezKs4o-0

Проєкт 2: Greenframe
Створення стильного шоуруму для презентації своєї продукції (дерев’яні будинки). Ключовим елементом буде каталог з описом та повним функціоналом з адмінки.
Завдання:
Онлайн-шоурум:
Сторінки за дизайном (в фігмі).
Каталог будинків (моделі, плани, характеристики).
Консоль адміністратора:
Можливість додавати/змінювати будинки з вибором параметрів (чекбокси або списки).
https://www.figma.com/design/vz7klVHdXwu0zYLMssjNHF/Casas-de-madera?node-id=0-1&node-type=canvas&t=mYPZRX1er3iHc5Sh-0

FigmaДизайн сайтовСоздание сайтов
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