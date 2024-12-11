Привіт,

NexusVibe шукає талановитого веб-розробника для створення :

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Проєкт 1: NexusVibe

Простий, але стильний сайт нашої компанії. Мета сайту — презентація інноваційних сервісів та публікація вакансій. Нам важливо, щоб дизайн був близьким до дизайну у Figma.

Завдання:

Створити вебсайт:

Головна сторінка за допомогою заданого дизайну.

Блоки: фокус на інноваційні сервіси, презентація команди та опис робочого процесу.

Консоль адміністратора:

Публікація вакансій у розділі "Вакансії".

Збереження заявок від кандидатів (заповнені форми видно в адмінці).

Побажання:

Дизайн близький до піксель-перфект.

Код зрозумілий для подальшого підтримання.

https://www.figma.com/design/bvoS0fzpAipbod5Xt77T3c/Nexusvibe?node-id=0-1&node-type=canvas&t=Zsn5GwWhZYezKs4o-0



Проєкт 2: Greenframe

Створення стильного шоуруму для презентації своєї продукції (дерев’яні будинки). Ключовим елементом буде каталог з описом та повним функціоналом з адмінки.

Завдання:

Онлайн-шоурум:

Сторінки за дизайном (в фігмі).

Каталог будинків (моделі, плани, характеристики).

Консоль адміністратора:

Можливість додавати/змінювати будинки з вибором параметрів (чекбокси або списки).

https://www.figma.com/design/vz7klVHdXwu0zYLMssjNHF/Casas-de-madera?node-id=0-1&node-type=canvas&t=mYPZRX1er3iHc5Sh-0