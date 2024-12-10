На сайте пассажирских перевозок нужно убрать промежуточный URL

https://proavtobus.ru/avtopark/avtobus-50-mest/

/avtopark/ нужно убрать, сама страница /avtopark/ при этом существует по отдельности

но страницы автобусов остаются глубиной url - 2 то есть так https://proavtobus.ru/avtobus-50-mest/

Так же есть страницы фильтров например - автобусы 50 мест - https://proavtobus.ru/avtoparks/?condition=avtobus&transmission[]=59-mest&transmission[]=automatic&transmission[]=51-mesto¤t-page=1&sort-by=newest

нужно придумать решение или взять плагин который сможет прописывать свой url к такому фильтру и он должен индексироваться