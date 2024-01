Software and Web development

Telegram: @madgeek (https://t.me/madgeek)



Developing software for Windows, websites and web-applications. Creating plugins for browsers and web-engines. Developing custom chat bots (discord, telegram, etc.). Deploying, configuring and troubleshooting webservers (NGINX/Apache) and other Linux based server assemblies (VDS/VPS), SQL databases, task automatisation, web projects administration etc.

Розробка програмного забезпечення для Windows, сайтів і веб-додатків. Створення плагінів для браузерів і web-движків. Розробка кастомних чат-ботів (discord, telegram тощо). Розгортання, налаштування та усунення несправностей веб-серверів (NGINX/Apache) та інших серверних систем VDS/VPS (на базі Linux/Windows Server). Бази даних SQL, автоматизації рутинних завдань, адміністрування веб-проектів, тощо.

Languages stack:

C# (ASP.NET, WPF, WinForms), PHP (Native&Laravel), JavaScript (Web&Node.js&JQuery), SQL (MySQL, SQLite, MongoDB).

Web Design stack:

HTML, CSS, SCSS, Bootstrap.

CMS:

Wordpress (+woocommerce&custom plugin development), PrestaShop, 1С-Bitrix, OpenCart

Additional skills & experiences:

GIT, NGINX, Apache, Linux Bash, XAML, OpenVPN

Speak languages:

Українська, English, Російська.