Редактировать сайт

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Наполнение сайтовЗавершен7 заявок28 просмотров
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Сайт вроде сделан на вордпресс, но это не точно. Домен зарегистрирован на хостере.

3 месяца назад
Dollar_Tramp
Миша 
37 летБеларусь
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель
mdgk
Марк 
26 летУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
$5
1 день
UAHUSDT
До этого к троим обращался, не могли сделать. Здесь сделали за пол часа! Без воды, все по делу быстро и четко! Остался доволен! Рекомендую!
Хороший заказчик.