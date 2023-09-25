Создание типовых карточек товара с использованием HTML

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Создание типовой карточки товара с шаблонизаторами и использованием HTML по типу:

https://www.art-active24.ru/rok-vecherinka/

Пример заполнения через админ панель ниже
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HTML
3 месяца назад
guest_1695893624026
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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