Скопировать отзывы с одного сайта и вставить в другой

$2
Наполнение сайтовЗавершен14 заявок84 просмотра
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Здравствуйте. Нужно скопировать отзывы с одного сайта и вставить в другой. Всего 30 отзывов в день

3 месяца назад
Falman
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Zina123
52 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Была
8 часов назад
3 месяца назад
$2
1 день
Всё выполнено качественно. Рекомендую!
Заказник супер оплата приходить вчасно.Рекомендую