Менше слів - більше тексту
Доброго дня ! Мене звати Зінаїда .Я ваш новий помічник з набору-переводу тексту !
Володію досконало російською і українською мовами .
Ваш заказ буде виконано якісно і в короткий термін.
Як людина я достатньо креативна і відповідальна,так що на мене можете покластися.
Буду рада співробітництву з вами!
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процент рекомендаций
#1205
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Характер і темперамент5 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Всё выполнено качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказник супер оплата приходить вчасно.Рекомендую
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
добре виконана робота
Ответный отзыв
Дякую виплату получила швидко
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#477
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#639
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1601
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#3442