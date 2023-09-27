Zina123

Зінаїда Zina123

 
54 года
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Менше слів - більше тексту

Доброго дня ! Мене звати Зінаїда .Я ваш новий помічник з набору-переводу тексту !

Володію досконало російською і українською мовами .

Ваш заказ буде виконано якісно і в короткий термін.

Як людина я достатньо креативна і відповідальна,так що на мене можете покластися.

Буду рада співробітництву з вами!

#38Русский язык
#54Написание обзоров
#69Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1205
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

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Отзывы заказчиков

Falman
Роман 
31 год
3 года в сервисе
Был
17 часов назад
$2
10 баллов
2 года назад
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Написание отзывов
Всё выполнено качественно. Рекомендую!
Заказник супер оплата приходить вчасно.Рекомендую
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
добре виконана робота
Дякую виплату получила швидко
Ответный отзыв
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#477
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#639
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1601
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#3442