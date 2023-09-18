Регистрация аккаунтов на сайте

Несложная подработка с ТЕЛЕФОНА

Нужно регистрировать определенное количество аккаунтов на определенном сайте с российского IP-адреса. Ссылку на сайт и подробные вводные даем в директ. Следовать нужно по разработанной инструкции.

Ориентировочно 300 регистраций и более в месяц.

Стоимость за 1 зарегистрированный аккаунт - от 35 росс. руб.