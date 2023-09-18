Регистрация аккаунтов на сайте

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок41 просмотр
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Несложная подработка с ТЕЛЕФОНА

Нужно регистрировать определенное количество аккаунтов на определенном сайте с российского IP-адреса. Ссылку на сайт и подробные вводные даем в директ. Следовать нужно по разработанной инструкции.

Ориентировочно 300 регистраций и более в месяц.

Стоимость за 1 зарегистрированный аккаунт - от 35 росс. руб.

3 месяца назад
EasyTrip111
Козлов 
37 летРоссия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад