Размещение отзывов на сайте Леруа Мерлен (35 штук)

Зарегистрировать 100 аккаунтов Facebook . Для работы нужно мобильное устройство (iphone)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание отзывов на товары на сайте Леруа Мерлен
Регистрация на сайте не требуется
Бюджет 3500 руб.
Товары: терморегуляторы для тёплого пола (6 шт) и газовые котлы (4 шт) - техника, поэтому от исполнителя нужно минимальное понимание того, что эта техника делает.
Предоставим описание товаров и технический паспорт.
Необходимо продумать 35 отзывов и распределить их по 10 товарам: где-то больше, где-то - меньше, но минимум у каждого товара должно быть 2 отзыва
Требования к исполнителю:
1. Грамотная письменная речь
2. Умение понять назначение техники
Алгоритм работы:
1. Создать файл с 35 отзывми, распределёнными по 10 товарам (отправим список товаров и описания+паспорта после отклика)
Каждый отзыв состоит из пунктов: оценка, достоинства, недостатки, общий комментарий, имя и почта автора (выдуманные)
Некоторые отзывы могут быть неполными для большей правдоподобности
2. Отправить нам на утверждение
3. После согласования в течение календарного месяца (20-30 дней) отзывы необходимо размещать: 1-2 в день, в разное время
По опыту: размещение 1 отзыва занимает не более 5 минут
Процесс размещения и модерации отмечать в файле для удобства работы (можем создать совместный гугл док)
Работа считается завершённой, когда последний отзыв промодерирован (появился на сайте)
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