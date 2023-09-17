Размещение отзывов на сайте Леруа Мерлен (35 штук)

Требуется написание отзывов на товары на сайте Леруа Мерлен

Регистрация на сайте не требуется

Бюджет 3500 руб.



Товары: терморегуляторы для тёплого пола (6 шт) и газовые котлы (4 шт) - техника, поэтому от исполнителя нужно минимальное понимание того, что эта техника делает.

Предоставим описание товаров и технический паспорт.



Необходимо продумать 35 отзывов и распределить их по 10 товарам: где-то больше, где-то - меньше, но минимум у каждого товара должно быть 2 отзыва



Требования к исполнителю:

1. Грамотная письменная речь

2. Умение понять назначение техники



Алгоритм работы:

1. Создать файл с 35 отзывми, распределёнными по 10 товарам (отправим список товаров и описания+паспорта после отклика)

Каждый отзыв состоит из пунктов: оценка, достоинства, недостатки, общий комментарий, имя и почта автора (выдуманные)

Некоторые отзывы могут быть неполными для большей правдоподобности

2. Отправить нам на утверждение

3. После согласования в течение календарного месяца (20-30 дней) отзывы необходимо размещать: 1-2 в день, в разное время

По опыту: размещение 1 отзыва занимает не более 5 минут



Процесс размещения и модерации отмечать в файле для удобства работы (можем создать совместный гугл док)



Работа считается завершённой, когда последний отзыв промодерирован (появился на сайте)