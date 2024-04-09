Требуется перерисовка логотипа в формате SVG с сохранением основного фиолетового цвета и плавных теней. Необходимо выровнять существующий логотип, отрисовать 'турбину' и улитку, которая будет 'ползти' по надписи. Шрифт Montserrat можно заменить на более подходящий, например, Unbounded. Логотип должен быть разбит на редактируемые слои для текста и графических элементов.