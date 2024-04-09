ronzzhina

Маша ronzzhina

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
8 дней назад
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  • Перерисовка логотипа в SVG

    $50

    Требуется перерисовка логотипа в формате SVG с сохранением фиолетового цвета и плавными тенями. Необходимо отрисовать 'турбину', используя фотографии в Интернете, и создать улитку, ползущую по надписи. Логотип должен быть разделен на редактируемые слои: основная часть и текст. Шрифт Montserrat, можно предложить альтернативу.

    Отрисовка логотипов
    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Перерисовка логотипа в SVG

    $50

    Требуется перерисовка логотипа в формате SVG с сохранением основного фиолетового цвета и плавных теней. Необходимо выровнять существующий логотип, отрисовать 'турбину' и улитку, которая будет 'ползти' по надписи. Шрифт Montserrat можно заменить на более подходящий, например, Unbounded. Логотип должен быть разбит на редактируемые слои для текста и графических элементов.

    Отрисовка логотипов
    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Размещение отзывов на сайте Леруа Мерлен (35 штук)

    $26

    Требуется написать 35 отзывов на товары Леруа Мерлен: терморегуляторы и газовые котлы. Исполнитель должен иметь минимальное понимание техники. Отзывы распределяются по 10 товарам, минимум 2 отзыва на каждый товар. Грамотная речь и понимание назначение техники обязательны. Размещение отзывов после согласования, в течение месяца.

    Написание отзывов
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    2 года назад