Требуется перерисовка логотипа в формате SVG с сохранением фиолетового цвета и плавными тенями. Необходимо отрисовать 'турбину', используя фотографии в Интернете, и создать улитку, ползущую по надписи. Логотип должен быть разделен на редактируемые слои: основная часть и текст. Шрифт Montserrat, можно предложить альтернативу.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- $50Иконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрытгод назад
- $50
Требуется перерисовка логотипа в формате SVG с сохранением основного фиолетового цвета и плавных теней. Необходимо выровнять существующий логотип, отрисовать 'турбину' и улитку, которая будет 'ползти' по надписи. Шрифт Montserrat можно заменить на более подходящий, например, Unbounded. Логотип должен быть разбит на редактируемые слои для текста и графических элементов.Логотипы и Знакинет заявокЗакрытгод назад
- $26
Требуется написать 35 отзывов на товары Леруа Мерлен: терморегуляторы и газовые котлы. Исполнитель должен иметь минимальное понимание техники. Отзывы распределяются по 10 товарам, минимум 2 отзыва на каждый товар. Грамотная речь и понимание назначение техники обязательны. Размещение отзывов после согласования, в течение месяца.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт2 года назад