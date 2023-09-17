Сбор аккаунтов в Инстаграм

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Необходимо собрать аккаунты в Инстаграм по определенным критериям.

Женские от 1000 подписчиков, активные, район Минск - Малиновка, Сухарево, Грушевка, Брилевичи.

Сдавать в виде Эксель: ссылка на профиль, количество подписчиков, район.

3 месяца назад
kyb
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад