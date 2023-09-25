Сбор Базы По Магазинам Автозапчастей и Автосервисам

Необхідно через обробник адаптувати таблиці з Екселю для розміщення на сайті. Робота на 1 день. 2000 грн.
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Нужно собрать базу по России, по магазинам автозапчастей, автосервисам и официальным дилерам автомобилей.
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