Есть сайт написанный на зенде, его копия находится на впсе http://149.210.164.251/ Нужно внести несколько простых изменений Подробный список в файле ниже
- $180Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $350
Есть база отелей, нужно сделать небольшой сервис на бутстрапе, связать его с booking.com . Подробное описание в файле ниже. Все расскажу и опишу по пунктам при разговоре, отвечу на все вопросы .Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Есть готовая система, которую нужно починить. Две основные задачи : Скрипт построен на точках, нужно переделать на айдишники. Также хочу выделить поле которое вызывает затруднения "fill textarea" http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=939611exit.png Прилагаю ТЗ ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $450
Нужно создать сервис по недвижимости, как упрощенный аналог zillow.com только на основе google maps Предоставлю базу домов(2400 объектов), и впс для работы. нужно: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $400
Нужно создать сервис по недвижимости, как упрощенный аналог zillow.com только на основе google maps Предоставлю базу домов(2400 объектов), и впс для работы. нужно: страница с интерактивной картой ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
keyword planner – http://adwords.google.ru/KeywordPlanner Требуется разработать систему для сбора данных, построенная из следующих действий: -Аккаунт активируется в эдвордсе -В сервисе выбирается keyword ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад