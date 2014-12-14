bonacho

Хватов bonacho

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

artemie
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Сервис поиска отелей
Bootstrap
Хороший человек, приятно работать и общаться. Заплатил больше, чем договаривались
Отличный разработчик, поработали на славу. Рекомендую !
Ответный отзыв
mr_avi
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$450
10 баллов
10 лет назад
Сервис поиска недвижимости
Bootstrap
Рекоммендую, отличный заказчик.
Отлично поработали, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв