MySQL + PHP
C#, ASP.NET
CSS/JS/JQuery
Linux, apache, nginx
C/C++, WinAPI
Сайты под ключ, управляющие скрипты, модули интеграции с онлайн сервисами, игры.
Skype: cham.eleON1
e-mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Константин сделал все что требовалось по ТЗ и даже больше. Рекомендую к сотрудничеству и сам его продолжу при возможности по другим проектам.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, сразу предоставлены доступы, разъяснения в удобные интервалы, по выполнению задач оплата пришла сразу же, взаимодействие понравилось, удобно
$15
10 баллов
5 лет назад
PHP
Константин - отличный исполнитель. 1. Сделал работу просто отлично. Выполнил все пункты из ТЗ чётко и подправил старые мелкие недоработки, которые выявились в процессе обновления. 2. Оперативно выполнил правки при закрытии проекта. 3. Снизил заявленную предварительно цену после ознакомления с ТЗ и сайтом - порядочный человек! 4. Всегда на связи, точно сообщает, когда будет работать, когда может плотно коммуницировать. Я очень доволен! Работаем дальше! СПАСИБО!
Ответный отзыв
Отлично поработали, внятное ТЗ, адекватное дополнение в вайбере, положительные эмоции при коммуникации, рекомендую!
$200
10 баллов
10 лет назад
Bootstrap
Отличный разработчик, поработали на славу. Рекомендую !
Ответный отзыв
Хороший человек, приятно работать и общаться. Заплатил больше, чем договаривались
$50
10 баллов
10 лет назад
DLE
Отличная работа. Будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Понравилось работать с человеком - порадовала грамотная речь и дополнительная прибавка к оплате
$20
10 баллов
10 лет назад
jQueryMySQLPHP
Хороший профессионал. Были некоторые проблемы с выходом на контакт в скайпе, но это было до того как мы приступили к работе, с самой работой все было ОК. Я доволен :).
Ответный отзыв
С удовольствием поработал с человеком. Получил адекватное, серьезное общение. Единственный минус - неудобство работы через удаленный стол (при долгосрочном сотрудничестве вопрос естественно решается)
Веб-программирование
7 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#422