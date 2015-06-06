Константин - отличный исполнитель. 1. Сделал работу просто отлично. Выполнил все пункты из ТЗ чётко и подправил старые мелкие недоработки, которые выявились в процессе обновления. 2. Оперативно выполнил правки при закрытии проекта. 3. Снизил заявленную предварительно цену после ознакомления с ТЗ и сайтом - порядочный человек! 4. Всегда на связи, точно сообщает, когда будет работать, когда может плотно коммуницировать. Я очень доволен! Работаем дальше! СПАСИБО!