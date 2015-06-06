artemie

Константин artemie

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

MySQL + PHP

C#, ASP.NET

CSS/JS/JQuery

Linux, apache, nginx

C/C++, WinAPI

Сайты под ключ, управляющие скрипты, модули интеграции с онлайн сервисами, игры.

Skype: cham.eleON1

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Доработки самописного сайта
Константин сделал все что требовалось по ТЗ и даже больше. Рекомендую к сотрудничеству и сам его продолжу при возможности по другим проектам.
Спасибо за сотрудничество, сразу предоставлены доступы, разъяснения в удобные интервалы, по выполнению задач оплата пришла сразу же, взаимодействие понравилось, удобно
Ответный отзыв
Oleg0001
Олег 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
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PHP
Константин - отличный исполнитель. 1. Сделал работу просто отлично. Выполнил все пункты из ТЗ чётко и подправил старые мелкие недоработки, которые выявились в процессе обновления. 2. Оперативно выполнил правки при закрытии проекта. 3. Снизил заявленную предварительно цену после ознакомления с ТЗ и сайтом - порядочный человек! 4. Всегда на связи, точно сообщает, когда будет работать, когда может плотно коммуницировать. Я очень доволен! Работаем дальше! СПАСИБО!
Отлично поработали, внятное ТЗ, адекватное дополнение в вайбере, положительные эмоции при коммуникации, рекомендую!
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bonacho
Хватов 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Сервис поиска отелей
Bootstrap
Отличный разработчик, поработали на славу. Рекомендую !
Хороший человек, приятно работать и общаться. Заплатил больше, чем договаривались
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nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Смигрировать сайт на DLE
DLE
Отличная работа. Будем сотрудничать и дальше.
Понравилось работать с человеком - порадовала грамотная речь и дополнительная прибавка к оплате
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x_jerry
Игорь 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Импорт xml файла в php+mysql
jQueryMySQLPHP
Хороший профессионал. Были некоторые проблемы с выходом на контакт в скайпе, но это было до того как мы приступили к работе, с самой работой все было ОК. Я доволен :).
С удовольствием поработал с человеком. Получил адекватное, серьезное общение. Единственный минус - неудобство работы через удаленный стол (при долгосрочном сотрудничестве вопрос естественно решается)
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Веб-программирование
7 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#422