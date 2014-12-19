Сервис поиска недвижимости

$400
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок195 просмотров
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Нужно создать сервис по недвижимости, как упрощенный аналог zillow.com только на основе google maps

Предоставлю базу домов(2400 объектов), и впс для работы.

нужно:

страница с интерактивной картой

индексная - поиск

и страница объекта с информацией о нем

дизайн не нужен. нужен грамотный интерфейс в рамках дефолтного bootstrap

Подробная информация о содержание на страницах в файле ниже.

9 лет назад
bonacho
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад