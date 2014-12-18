Написание модуля оплаты для Opencart (OC Store)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Необходимо для CMS Opencart написать модуль приема платежей. Банк МКБ (Московский кредитный банк).

Также на сайт необходимо добавить в личный кабинет защиту с помощью SSL/TLS.

В приложении документация по разработке от Банка

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OpenCart
9 лет назад
mosalko
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад