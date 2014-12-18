Добавление позиций на сайт

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
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добавление позиций на сайт tvoyturetskiy.ru

Требуется

1)Сделать масштабируемость сайта под экран

2)сделать позиции с модулями с двух сторон и снизу как на http://www.turkishfirst.ru и http://turkrusclub.ru/ разместить идентичные модули

9 лет назад
gelani
Глеб 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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