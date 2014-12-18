Сделать скрипт отправки емейл

Есть магазин на системе управления opencart (точнее - ocStore версия 1.5.5.1.1) - site.ru Благодаря стандартной функции - Управление магазинами - Настроен мультимагазин. То есть на поддоменах региональные сайты: ekat.site.ru , nsk.site.ru и т.д. Они абсолютно одинаковые в ...
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На сайте при нажатии на кнопку должен выскакивать попап
клиент вводит имя, свой емейл , текст и нажимает отправить
письмо приходит на емейл компании и также на емейл пользователя приходит сообщение - спасибо и за ваше сообщение
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