Требуется подобрать, настроить и сверстать скрипт аукциона.

Имеется уже заготовленный интернет-магазин http://gs.zenkot.com/ с подготовленными компонентами. Нужно натянуть на него готовую вёрстку http://postman.tmweb.ru/html/ http://postman.tmweb.ru/html/inner.html , подставить под неё имеющийся функционал. Ничего нового программировать не нужно. От исполнителя требуется хорошее знание CMS Битрикс и аккуратность. Сроки ...