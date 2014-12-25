Доработка формы обратной связи

Добрый день. Нужно доработать форму обратной связи (FAI UN PREVENTIVO) на сайте http://dentistainmoldavia.com

1) Сделать капчу (не очень сложную но функциональную) На сайте много пожилых людей поэтому не сложную

2) Поле "Фото" сделать резиновым. (При разных размерах экрана оно должно быть как все поля)

3) При добавлении фоток - не видно самой надписи, что вы добавили фото и хотите отправить. То есть адрес фотки с вашего компа. Можно сделать под этим полем.

У сайта нету двигателя. Поэтому все в Html/CSS

Вот и все...