Доработка формы обратной связи

$15
Веб-программированиеЗавершен9 заявок184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Нужно доработать форму обратной связи (FAI UN PREVENTIVO) на сайте http://dentistainmoldavia.com

1) Сделать капчу (не очень сложную но функциональную) На сайте много пожилых людей поэтому не сложную

2) Поле "Фото" сделать резиновым. (При разных размерах экрана оно должно быть как все поля)

3) При добавлении фоток - не видно самой надписи, что вы добавили фото и хотите отправить. То есть адрес фотки с вашего компа. Можно сделать под этим полем.

У сайта нету двигателя. Поэтому все в Html/CSS

Вот и все...

9 лет назад
malavata
Волков 
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
9 лет назад
$15
1 день
Хороший исполнитель. Очень быстро и корректно. Приятно работать с такими людьми.
Хороший заказчик! Понятное задание, моментальная оплата.
  • Похожие заказы

  • Скрипт сайта по заказу услуг

    $222

    В общем нужен скрипт сайта для приема и оплаты заказов, мы занимаемся предоставлением услуг по добавлению объявлений в доски объявлений, регистрация в каталогах, и наконец-то решили автоматизировать процесс обработки заказов. Необходим функционал: 1. Личный кабинет пользователя ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Закрыть от индексации элементы сайта с помощью AJAX

    Нужно закрыть от индексации главное навигационное меню, несколько меню в футере, меню в сайдбаре и плагин последних статей(вернее ссылки, которые появляются по мере добавления статей) для страниц записей. CMS Wordpress. В общем сделать так, чтобы ...

    Ajax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Плавный переход

    Привет! Ищу человека, который сможет на сайте (тестовая ссылка: http://547654.salontat.web.hosting-test.net/) сделать Плавный переход из первой стриницы на вторую. Желательно без перезагрузки страницы (но ссылка чтобы поменялась). Детальнее: Сейчас при нажатии на каждую из иконок слева (Реализуем, Архитектура, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка плагина для связки Ckeditor + Yii2

    Требуется плагин для вставки изображений в редакторе. Что-то похожее на http://habrahabr.ru/post/204176/ Информация об изображении + текст для обвязки (в хтмл рамка с текстом + ссылка на страницу изображения) берутся из базы. Необходима возможность выбора изображения из списка ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Новая структура для сайта и сделать некие изменение карточки товара.

    $35

    Нужно сделать хорошую структуру сайту, вся инфа берется через xml запросы. Еще некоторые задание которые нужно будет реализовать (это не все): 1. Доступность товара (Если товара нету в наличии то оно пишет что нету в наличии на ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется разработать "front-end" часть приложения

    Требуется разработать "front-end" часть приложения. ТЗ пока нет. Предполагается длительное сотрудничество. Требуются предварительные консультации При разработке приложения: 1 Должны использоваться JS-фрэймворки (прежде всего jquery, angular и пр.). 2 Должны ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дижок VamShop Проставить Теги h1 h2 Мета.

    $30

    В шаблоне CSS и Html Проставить Теги h1 h2 Мета. Настроить Теги в админке. В Шаблоне Настроить Описание . В шаблоне Для Оптимизации Магазина. Задание длинное получилось. За то подробное с картинками ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скопировать раздел, SSH

    Необходим специалист со знанием SSH + навыками базового программирования. Имеется доступ к сайту по SSH. Нужно скопировать раздел, переименовать и удалить лишние данные. В обоих частях - front-end + админка.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад