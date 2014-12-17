Новая структура для сайта и сделать некие изменение карточки товара.

Нужно сделать хорошую структуру сайту, вся инфа берется через xml запросы.

Еще некоторые задание которые нужно будет реализовать (это не все):

1. Доступность товара (Если товара нету в наличии то оно пишет что нету в наличии на странице описание товара).

2. Если ввести не правильное айди товара или категории должно перенаправлять на 404 страницу.

3. Сделать ЧПУ.

4. Сделать "хлебные крошки" на странце товара.

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1. На странице описание товара убрать правые блоки, и растянуть описание товара цена кнопка купить и тд. по всей ширене...

2. Сделать чтоб сайт отображался корректно на всех разрешениях екрана.

3. Сделать кнопку купить примерно как на этом сайте steampay.com/game/cities-in-motion

Сам сайт http://steamke.ru