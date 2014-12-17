Дижок VamShop Проставить Теги h1 h2 Мета.

$30
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки167 просмотров
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В шаблоне CSS и Html Проставить Теги h1 h2 Мета. Настроить Теги в админке. В Шаблоне Настроить Описание . В шаблоне Для Оптимизации Магазина. Задание длинное получилось. За то подробное с картинками ссылками и примерами.

9 лет назад
phonesrep
Дмитрий 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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