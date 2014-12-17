Необходимо сделать сайт, пример в описание

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Пример: есть сайт: http://kronooriginal.esignserver2.com/gallery.do, как пример.
Надо сделать такое же.
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