Необходимо сделать сайт, пример в описание

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Пример: есть сайт: http://kronooriginal.esignserver2.com/gallery.do, как пример.

Надо сделать такое же.

9 лет назад
ldmco
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад