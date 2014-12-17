Интеграция лендинга с CMS. + Доработки

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Нужен адекватный и нормальный программист для реализации существующей задачи и возможно, если успешно сделается работа, для других проектов.

ТЗ см. https://docs.google.com/document/d/16uuoYnh9jgZjRfXjFuxhevQ8zl6c0xOOkMjE9KehzyY/edit?usp=sharing

Пожелание к CMS - удобное редактирование всего лендинга, простое наполнение может быть самописная cms.

От Вас - сроки и стоимость реализации.

Привилегии тем, кто готов плотно работать и сегодня сдать полностью работу!

Оплата в ЯД, АльфаБанк или ВМР.

9 лет назад
yadrew
Андрю 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад