Интеграция лендинга с CMS. + Доработки

Нужен адекватный и нормальный программист для реализации существующей задачи и возможно, если успешно сделается работа, для других проектов.

ТЗ см. https://docs.google.com/document/d/16uuoYnh9jgZjRfXjFuxhevQ8zl6c0xOOkMjE9KehzyY/edit?usp=sharing

Пожелание к CMS - удобное редактирование всего лендинга, простое наполнение может быть самописная cms.

От Вас - сроки и стоимость реализации.

Привилегии тем, кто готов плотно работать и сегодня сдать полностью работу!

Оплата в ЯД, АльфаБанк или ВМР.