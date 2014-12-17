Доработка чата на asp.net mvc5

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Необходимо доработать чат на asp.net mvc5. Добавить некоторые функции.

Необходимы знания mvc5, Entity Framework (code first, migration), уметь верстать.

9 лет назад
qwerty717
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад