Нужно создать доску объявлений

Требуется разработка модуля "поиска тура" и др. модулей на сайт. Надо, чтобы модули настраивались расширенно и подкачка данных шла от всех (крупнейших) туроператоров. Если у Вас есть готовые решения или знаете где они есть, и Вы можете ...