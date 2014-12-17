Нужно создать доску объявлений

Всех с серединой декабря. Имеется сайт на DataLife Engine версии 10.3. Пользователями сайта широко используется система личных сообщений (то есть, отсылается много сообщений). Нужен человек, который приблизит функционал личных сообщений к вконтактовскому, то есть — можно будет прикреплять ...
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Нужна доска наподобие board.com.ua. Пишем движок, цены и сроки, в рамкам разумного. Дизайн любой - главное функциональность
Не надо выставлять цену за 400 баксов. Будьте разумнее
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