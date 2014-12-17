Нужно создать доску объявлений

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок188 просмотров
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Нужна доска наподобие board.com.ua. Пишем движок, цены и сроки, в рамкам разумного. Дизайн любой - главное функциональность

Не надо выставлять цену за 400 баксов. Будьте разумнее

9 лет назад
serg91100
Сергей 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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