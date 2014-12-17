Функция php

Есть дизайн сайта который надо установить и настроить под указанный функционал, развернуть и все настроить. Подключить поисковые системы к сайту и оптимизировать страницы сайта. Перенести все на хостинг и настроить. Все остальные доработки по ...
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Необходимо создать функцию по замене слов на синонимы.
Имеется файл .txt выглядит так:
Привет => здорова | здравствуйте
первое слово ключ поиска в тексте, а после знака => синонимы
скрипт должен выбирать выборочно любое слово после знака =>
Все!
Если есть что-то готовое и лучшее, то пишите!
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