Верстка сайта под Битрикс

$147
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки129 просмотров
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Необходимо сверстать корпоративный сайт на битриксе. Пример, корпоративного сайта http://potolkivsem.com/

Цена 10 000

В рамках на Битрикс требуется:

- адаптивная кроссбраузерная верстка на основе имеющихся psd-макетов

- битрикс-программирование на основе стандартных компонентов (галерея, каталог, магазина нет)

- базовое наполнение

ТЗ прилагаю

Прошу в заявке указать сроки и не менее 2х ссылок на ваши последние битрикс-работы

Верстка сайта
9 лет назад
good-seller
Лариса 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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