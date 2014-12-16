Cделать калькулятор услуг для сайта по образцу

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот пример калькулятора услуг http://zabot-net.ru/calculation/

Необходимо сделать такой же для сайта на Wordpress. С возможностью редактирования конечно.

Сроки и стоимость указывайте в предложении.

9 лет назад
Farapont
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад