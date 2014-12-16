Cделать калькулятор услуг для сайта по образцу

Доброго времени суток! Есть проблемка с сайтом www.styro.ru. Все сервисы, включая яндекс, при обращении к нему, отдают код ответа 404. Хотя сам сайт работает. Из-за чего даже не идет индексация Яндексом сайта (Яндекс в кеше пишет что, Функция ...