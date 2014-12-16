Семантическая разметка для сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки113 просмотров
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Друзья необходимо срочно настроить семантическую разметку для сайта.

Разметка - хлебные крошки по schema.org

9 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
34 отзыва(-1)