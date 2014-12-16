Веб-приложение для управления знаниями

Ищем команду node.js разработчиков для работы над веб-приложением для управления знаниями. Проект переписывается с PHP на node; в работе также будет использоваться ElasticSearch для поиска информации в документах.

После успешного выполнения проекта вероятно долгосрочное сотрудничество. Коммуникации и интерфейс - на английском.