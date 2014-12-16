Веб-приложение для управления знаниями

Веб-программированиеЗакрытнет заявок179 просмотров
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Ищем команду node.js разработчиков для работы над веб-приложением для управления знаниями. Проект переписывается с PHP на node; в работе также будет использоваться ElasticSearch для поиска информации в документах.

После успешного выполнения проекта вероятно долгосрочное сотрудничество. Коммуникации и интерфейс - на английском.

9 лет назад
digitalgenius
Дмитрий 
31 годСША
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад