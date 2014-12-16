Доработать google api карту на сайт

$5
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки178 просмотров
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Доработать карту:

1) выводит 1 инфовиндов на 3 маркера ( нужно что б на каждый маркер выводило свое окно)

2) изменить размер инфовиндов на размер ширины рисунка который выводиться

9 лет назад
pokrov_
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад