Найти и исправить проблему с сайтом (сервер отдает 404)

Веб-программированиеЗавершен4 заявки132 просмотра
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Доброго времени суток!

Есть проблемка с сайтом www.styro.ru.

Все сервисы, включая яндекс, при обращении к нему, отдают код ответа 404. Хотя сам сайт работает.

Из-за чего даже не идет индексация Яндексом сайта (Яндекс в кеше пишет что, Функция file_get_contents отключена в конфигурации сервера.).

Нужно найти проблему и решить ее, чтобы сайт нормально работал.

9 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Спасибо Сергею за работу, все сделал быстро и качественно, все работает.
Всегда на связи, оплата сразу же после выполнения работы. Все отлично!