Найти и исправить проблему с сайтом (сервер отдает 404)

Доброго времени суток!

Есть проблемка с сайтом www.styro.ru.

Все сервисы, включая яндекс, при обращении к нему, отдают код ответа 404. Хотя сам сайт работает.

Из-за чего даже не идет индексация Яндексом сайта (Яндекс в кеше пишет что, Функция file_get_contents отключена в конфигурации сервера.).

Нужно найти проблему и решить ее, чтобы сайт нормально работал.