Починить сайт (php+js)

Веб-программированиеЗавершен9 заявок191 просмотр
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Добрый день.

Существует древний сайт без админки со специфичной структурой.

После смены хостинга, появился ряд критических ошибок.

Очень важно оперативно понять причину и исправить.

Подробности в личной переписке.

Благодарю.

А.

PHP
9 лет назад
IvanovAA
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
badstorm
Руслан 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
54 отзыва(-3)
9 лет назад
$50
1 день
Дущевно, оперативно и доверительно. За час сделал дело , которое не могли сделать три человека до него в течение недели. Уже работаем на другими проектами.
Идеал заказчика. Четкая постановка задачи, и быстрая оплата.