Доработать сайт на modx

В прикрепленном архиве будут файлы, которые нужно заменить на сайте. Это картинки в нормальном разрешении для открытия в модальных окнах.

в проектах, картинки с подписями, Спальня, прихожая, кухня и т.д. должны тоже открываться в модальном окне. Именно картинки, без подписей.

При открытии картинки в модальном окне, все скролится к верху экрана и приходится каждый раз возвращаться обратно.

В прикреплении выслали картинки для раздела "Мозаика" в хорошем разрешении. Нижние картинки в разделе "Мозаика": при открытии увеличенной копии должны открываться полные картинки, а ни просто увеличенная превьюшка на сайте.

https://yadi.sk/mail/?hash=elpqYUUHZrhvBV6Rn%2BF%2BcY6bU4HsYxWcXCDnc4eYMFTGxYQ/8IcYqHCcCAf6aqMeq/J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D

Также нужно упростить заполнение админ-панели.