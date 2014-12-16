Доработать сайт на modx

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В прикрепленном архиве будут файлы, которые нужно заменить на сайте. Это картинки в нормальном разрешении для открытия в модальных окнах.

в проектах, картинки с подписями, Спальня, прихожая, кухня и т.д. должны тоже открываться в модальном окне. Именно картинки, без подписей.

При открытии картинки в модальном окне, все скролится к верху экрана и приходится каждый раз возвращаться обратно.

В прикреплении выслали картинки для раздела "Мозаика" в хорошем разрешении. Нижние картинки в разделе "Мозаика": при открытии увеличенной копии должны открываться полные картинки, а ни просто увеличенная превьюшка на сайте.

https://yadi.sk/mail/?hash=elpqYUUHZrhvBV6Rn%2BF%2BcY6bU4HsYxWcXCDnc4eYMFTGxYQ/8IcYqHCcCAf6aqMeq/J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D

Также нужно упростить заполнение админ-панели.

MODX
9 лет назад
dmitriicru
Дмитрий 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад