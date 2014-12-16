Работа с Joomla

Добрый вечер, требуется выполнить правки на сайте с системой joomla,

1) Залить новый прайс лист. Причем необходимо поменять местами Наименование модели принтера и модели картриджа, т.к. в дальнейшем в корзине и заказе в качестве товара отображаются принтеры, а не картриджи.

2) В окне результата поиска цены на все услуги должны быть видимыми одновременно.

3) После оформления заказа на почту приходит уведомление. В нем необходимо указать название интернет магазина и контактные данные (адрес, телефоны, емейл, режим работы), а так же просьбу перед выездом уточнять звонком готовность заказа.

Обязательные требования:

знание php, html,css, наличие работ в портфолио на joomla