Нужно создать лучшую в мире ддос защиту, нужно продумать как её сделать, проанализировать какие есть и какие могут быть виды ддос атак.

Несколько своих идей

1. Проверка "откуда пришел посититель" (по линку, с какого сайта, с какой страны, с кокого региона, зоны ип, ...) С возможностью блока определённого метода входа.

2. Проверка поситителя капчей перед песком на сайт

3. Проверка js,кук, посещал ли раньше сайт, версии браузера, ос и тд, с возможностью блока.

4... ?

Какие ещё есть варианты борьбы? Для первичной фильтрации думаеться использовать оборудование ovh.ie и, или voxility.com