Скидка на товары (прошлая цена/актуальная цена), joomla, virtuemart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки131 просмотр
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сайт fortuning.by ; joomla ; virtuemart

Нужно, чтобы на некоторые товары отображалась скидка в виде 2-х цен, 1 - перечеркнутую (старая) 2 - актуальная.

пример:

http://c2n.me/38Vwkj1

JoomlaVirtuemart
9 лет назад
k4t
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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