Всех с серединой декабря. Имеется сайт на DataLife Engine версии 10.3. Пользователями сайта широко используется система личных сообщений (то есть, отсылается много сообщений). Нужен человек, который приблизит функционал личных сообщений к вконтактовскому, то есть — можно будет прикреплять ...
Скидка на товары (прошлая цена/актуальная цена), joomla, virtuemart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт fortuning.by ; joomla ; virtuemart
Нужно, чтобы на некоторые товары отображалась скидка в виде 2-х цен, 1 - перечеркнутую (старая) 2 - актуальная.
пример:
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