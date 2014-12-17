Программист в большой проект

Веб-программированиеЗакрыт20 заявок306 просмотров
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Нужен супер программист в большой проект.

Оплата частями, перед работой заключается договор, обсуждаются все риски.

Сайт под ключ не предлагать!!

Нужен именно программист, фронт-энд на данный момент в процессе разработки.

Стоимость,сроки и детали проекта обсудим после Вашего ознакомления с ТЗ.

9 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад