Написать модули для Drupal / Joomla

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Желательно, чтобы исполнитель был из России, т.к. из-за высокого курса оплата только в рублях.

Сайт юридической тематики, услуги.

От вас нужен только код, без дизайна и верстки.

Нужно написать модуль / модули, которые могли бы:

1. Формы (с отправкой в БД): Форма заявки (фио, пол, проблема…), Форма регистрации специалиста (фио, пол, опыт работы, квалификация…)

2. Админка (В нее попадают указанные выше формы и утверждаются модератором (идут дальше, т.е. напрямую специалисту) или удаляются).

3. Модуль вывода специалистов на сайте (Вывод специалистов на странице по категориям, сортировка их по разным параметрам).

4. Модуль переписки между зарегистрированными пользователями и специалистами (модуль довольно сложный и имеет свои нюансы).

5. Модуль оплаты услуг через робокассу, можно взять бесплатный друпаловский.

6. Личный кабинет клиента и специалиста.

JoomlaDrupal
9 лет назад
Corsa1r
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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