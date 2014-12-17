Сделать калькулятор по примеру

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Нужно сделать вот такой калькулятор http://tinyurl.com/m7zpg95

также потребуются инструкции по установке его на wordpress

9 лет назад
cubix
41 годЛатвия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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