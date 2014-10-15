phonesrep

Дмитрий phonesrep

 
46 летРоссия/Курган
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Делаю заказы для своих проектов
Отзывы фрилансеров
Anatolevi4
Иван 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Консультация по seo
Отличный заказчик! Предоплата и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Человек сразу дал понять, что в своей области спец. И все грамотно разложил по полочкам. Дал дельные советы. Очень доволен. Благодарю.))
Ответный отзыв
charavallium
Владимир 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Парсер фото.
Хороший заказчик! Рекомендую!
Отличный специалист. Получилось лучше чем я ожидал. Рекомендую.
Ответный отзыв