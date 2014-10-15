Нужно 10- 20 текстов Тема ДВС, АКПП, МКПП, и автозапчасти на иномарки. Б/У. Писать конкретику. Как на сайте примере. Есть ключевые слова.
- $20Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Нужно Проставить Теги Согласно Т.З То есть внутренняя оптимизация. Хлебные крошки, Подобный товар в карточке товара, Тег Описание.Доработка корзины (по ТЗ) , Форма заказа Оформить заявку. Т.З Подробное с картинками и ссылками. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
В шаблоне CSS и Html Проставить Теги h1 h2 Мета. Настроить Теги в админке. В Шаблоне Настроить Описание . В шаблоне Для Оптимизации Магазина. Задание длинное получилось. За то подробное с картинками ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Хочу чтобы дали консультацию. Как настроить чтобы товар выложеный на сайте продвигался по средне и низкочастотным запросам. "двигатель хонда интегра b18b" "АКПП хонда интегра" "АКПП хонда интегра b18b" Тоесть по тем описаниям ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Движок VamShop - Интернет магазин. Нужно за место корзины поставить "оформить заявку" настроить кнопку и селект -(он будет дублироваться с поиска на сайте)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Надо отредактировать, (ПРОИЗВЕСТИ РЕРАЙТИНГ) текста первой страницы сайта. Моторяд. Он должен быть: 1) продающий 2000 знаков + 2-3 раздела(абзаца с заголовками) по 500 знаков ( Должен быть написан для человека) 2) оптимизирован, ключевые слова будут ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $5
Юридический адрес. Статья должна быть интересной, Статья должна быть полезной, Статья должна быть уникальной. В ТЗ приведена примераная статья и ссылки на информацию. Статья 1500-2000 знаков Разделена на 3-4 абзаца. с Подзаголовками. И ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Доработка корзиныИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $6
Вновь созданный домен . Нужны нормальные тексты по смыслу + Правильное распределение ключевых слов в заголовке, описании и тексту с точки зрения СЕО.Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно парсить фото с сайта. Имеются точные Названия (Артикулы ) Фоток.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Надо дать консультацию. По сайту.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
1) Доработка поиска – (Шрифт, настройка времени закрывания селекта, размеров, В Мозиле работает некорректно) 2) доработка корзины – вставить таблицу, Настройка вывода информации в письмах, настройка фона для печати.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
ЦЕЛЬ: Для импорта на сайт надо привести (Прайс листы) Exel Поставщиков к нужному виду. ЗАДАЧА: Облегчение работы с файлами Еxcel. Быстрая сортировка, классификация по заданным параметрам, изменение цен по заданным формулам и приведение в необходимый ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Сайт Написать контент для. Для сателлитов на joomla zoo (пока создающихся на локале) Опртимизация продвижениеПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Сайт Знание Vamshop. PHP+Smarti Надо сделать : 1) Импорт/Экспорт xlsx фаила (одним файлом) с привязкой к фото (Возможность корректно наполнять сайт) 2) Поисковик + фильтрВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад