Привести прайс листы Exel к нужному виду.

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ЦЕЛЬ: Для импорта на сайт надо привести (Прайс листы) Exel Поставщиков к нужному виду.

ЗАДАЧА: Облегчение работы с файлами Еxcel. Быстрая сортировка, классификация по заданным параметрам, изменение цен по заданным формулам и приведение в необходимый вид файла Импорта Еxcel, для дальнейшего Импорта на сайт.

12 лет назад
phonesrep
Дмитрий 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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