Привести прайс листы Exel к нужному виду.

Требуется программа с кодом на С++ под последний Builder XP Код должен быть раскоментирован и нужны разъяснения по использованию компонентов (что и для чего применялось) Программа работает с БД Access - заполнение таблиц, отчетов и автоматическое занесение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЦЕЛЬ: Для импорта на сайт надо привести (Прайс листы) Exel Поставщиков к нужному виду.
ЗАДАЧА: Облегчение работы с файлами Еxcel. Быстрая сортировка, классификация по заданным параметрам, изменение цен по заданным формулам и приведение в необходимый вид файла Импорта Еxcel, для дальнейшего Импорта на сайт.
- Похожие заказы
- $100Прикладное ПО9 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть некий буфер с текстовыми данными. Нужен модуль, который найдет и скопирует данные в другой буфер согласно заданному размеру и заданной маске (типа "abcd;"), т.е. что типа memcpy(data, src + offset, bytesToWrite); Язык - С Upd: не допускается ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Ниже в приложении находится описание того, как необходимо создать кроссворд. Кроссворд на 20 слов, 149 клеточек. Фон - футбольный мяч, кроссворд должен быть выполнен в power point. Там должна быть конпка - "проверить", при нажатии на которую, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Функция плагина запоминать все ссылки, по которым пользователь уже переходил (именно куда переходил, а не откуда) и обозначать их на странице, например восклицательным знаком, или подчеркиванием, при этом, плагин, запоминает количество переходов и выводит ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется доработать торрент-клиент, с открытым кодом. Желательно, хорошо понимать принцип работы торрентов. Подробности претенденту.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно программа для выполнение следующих задачи: 1. Авто-вход на сайт по имени и паролю с списка. 2. После просмотра рекламного сайта, нужно оценить его. (Оценка по 5-и бальной шкале.) 3. По завершений 100 просмотр, переходить к следующим аккаунт и повторить пункт ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $25
Привет, нужна прога парсинка и сохранения картинок в проге поле в него я вбиваю слово ля поиска также настройки какого расширения фото искать и сохранять например Поле для поиска (вбиваю слово) Висота картинки От 200 До 800 ширина картинки От 100 До ...Прикладное ПО3 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $200
Полный учет дел. ввод/вывод разных типов баз даных работа с персоналом. Подробнее в ТЗПрикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Необходимо разработать интерпретатор (учебный) несуществующего простого языка программирования. То есть нужно придумать язык и разработать под него интерпретатор. Сразу напишу, что жестких требований ни к языку, ни к интерпретатору нет, поэтому я описываю базовые требования, ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо переписать код с C# на Delphi XE (так что возможно использование дженериков которыми нашпигован исходный код).Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад