Простой парсер текста

Есть некий буфер с текстовыми данными.

Нужен модуль, который найдет и скопирует данные в другой буфер согласно заданному размеру и заданной маске (типа "abcd;"), т.е. что типа memcpy(data, src + offset, bytesToWrite);

Язык - С

Upd:

не допускается использование сторонних библиотек типа stl, только функции стандартной либы С.

Возможно использование Rtl*-функций (к примеру, RtlCopyMemory, RtlZeroMemory и т.д.) или же WinAPI (NtCreateFile)

Маска в данном случае - просто некая последовательность char-символов