Доработать torrent клиента.

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Требуется доработать торрент-клиент, с открытым кодом. Желательно, хорошо понимать принцип работы торрентов. Подробности претенденту.

12 лет назад
magnam
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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