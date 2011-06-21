Доработать torrent клиента.

Функция плагина запоминать все ссылки, по которым пользователь уже переходил (именно куда переходил, а не откуда) и обозначать их на странице, например восклицательным знаком, или подчеркиванием, при этом, плагин, запоминает количество переходов и выводит ...
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Требуется доработать торрент-клиент, с открытым кодом. Желательно, хорошо понимать принцип работы торрентов. Подробности претенденту.
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