Перевести код с C# на Delphi

Нужно сделать разработку программинга для компании сетевого маркетинга Точнее: 1. рабочие кабинеты для партнеров (похожего плана http://cabinet.demo.itrf.ru/member/page.aspx), 2. столы где они будут расположены. Столы должны заполняться, делиться автоматически. Будет система прыжков -перепрыгнуть с нижнего уровня на ...
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Необходимо переписать код с C# на Delphi XE (так что возможно использование дженериков которыми нашпигован исходный код).
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