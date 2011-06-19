Перевести код с C# на Delphi

$100
Прикладное ПОЗакрыт4 заявки337 просмотров
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Необходимо переписать код с C# на Delphi XE (так что возможно использование дженериков которыми нашпигован исходный код).

Delphi
12 лет назад
adit
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
exslider
Виктор 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
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