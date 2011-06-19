Перевести код с C# на Delphi

Есть программа написанная на С# для работы с соц. сетью. Нужно кое что подправить в коде чтобы программа работала исправна. Что подправить я скажу. Требуются люди с опытом. Бюджет 500р Срок - желательно сегодня сделать. Связь icq 251998512