Доработка программы Life Kit (net.framework 2.0)

Intway Life Kit - Программа для программирования прибора электромагнитной, волновой и антипаразитарной терапии

для работы используется net.framework 2.0

программа работает через получение кода активации от суппорта.

всё работает, но суппорт работает крайне медленно

ПРОБЛЕМА - при переустановке системы надо заказывать новый код активации у суппорта и долго ждать

ТРЕБОВАНИЕ - написать патч, чтобы можно было работать с одним и тем же ключём

сама программа куплена, документация пользователя и код активации есть

* какая цена и сроки *