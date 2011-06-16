Портирование браузера на ОС Nucleus.

Нужно дописать три экрана на asp.net mvc3 Доп требования: Razor Entity Framework 4 MS Sql Server 2008 Примеры http://med.adori.com.ua/person Требования во вложении. Разработки пока нужны по экранам п.п. 4.3, 4.4, 4.5. Исходники предоставим. Крайний срок до 21,06,2011.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем к сотрудничеству программиста , имеющего практический опыт реализации проектов под ОС Nucleus .
Задача. Есть браузер Winwap реализованный под Windows and Win CE.
Данный браузер нужно спортировать под Nucleus RTOS .
При портирование необходимо выполнить WAP возможности (как минимум полный WML, и интеграцию скриптовой библиотеки WML). Также, там потребуется отключить "WEB" возможности (SSL, CSS, JavaScript), чтоб браузер нуждался в менее чем 1.3MB ROM.
Оплата договорная.
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