Портирование браузера на ОС Nucleus.

Есть доска объявлений. Нужно написать программу под windows (желательно) или скрипт, которая(ый) будет через определённое время удалять старое объявление и добавлять новое. Дополнительно: 1) Нужна возможность сохранения в программе сразу нескольких объявлений. + Возможность добавлять по очереди, т.е. ...